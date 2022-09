“Ha esperienza politica, non ha bisogno di slogan”, Morgan descrive Meloni con gli occhi a cuoricino (Di giovedì 29 settembre 2022) Non ha mai nascosto le sue simpatie per Giorgia Meloni e il suo ruolo di leader politica di Fratelli d’Italia. Aveva detto, prima di essere smentito dai diretti interessati, di aver addirittura contribuito alla stesura del programma del partito in vista delle elezioni che, poi, hanno indicato FdI come il partito “più amato dagli italiani”. Ora, a pochi giorni dall’ufficializzazione del risultato elettorale, Marco Castoldi – in arte Morgan – torna a esaltare la figura di quella donna che (a meno di sorprese) diventerà la prossima Presidente del Consiglio dei Ministri. Morgan torna a esaltare Giorgia Meloni per la sua esperienza politica Intervistato da AdnKronos, il cantautore milanese ha “scritto” un vero e proprio panegirico attorno a Giorgia Meloni. ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Non ha mai nascosto le sue simpatie per Giorgiae il suo ruolo di leaderdi Fratelli d’Italia. Aveva detto, prima di essere smentito dai diretti interessati, di aver addirittura contribuito alla stesura del programma del partito in vista delle elezioni che, poi, hanno indicato FdI come il partito “più amato dagli italiani”. Ora, a pochi giorni dall’ufficializzazione del risultato elettorale, Marco Castoldi – in arte– torna a esaltare la figura di quella donna che (a meno di sorprese) diventerà la prossima Presidente del Consiglio dei Ministri.torna a esaltare Giorgiaper la suaIntervistato da AdnKronos, il cantautore milanese ha “scritto” un vero e proprio panegirico attorno a Giorgia. ...

TeresaBellanova : Grazie a tutte e a tutti quelli che con me e con noi in queste settimane ci sono stati. La mia esperienza parlamen… - Piu_Europa : Se ne è andato Gianfranco Spadaccia, una vita spesa per e nella battaglia politica. È stato fondatore e primo presi… - Ele13121 : RT @albertoinfelise: Piccolo consiglio. Non sottovalutate Giorgia Meloni. È una persona intelligente, brillante e molto preparata, con un… - mastarnarex1 : RT @albertoinfelise: Piccolo consiglio. Non sottovalutate Giorgia Meloni. È una persona intelligente, brillante e molto preparata, con un… - Giustinianorex : @albertoinfelise @grotondi Evidentemente non vuole capire. Il mio ragionamento è basato non sulla distinzione tra p… -