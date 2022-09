Golf, dopo il primo round Migliozzi undicesimo all’Alfred Dunhill Links Championship (Di giovedì 29 settembre 2022) Ottime notizie dalla Scozia per il Golf azzurro, con l’undicesima posizione momentanea di Guido Migliozzi all’Alfred Dunhill Links Championship. In terra scozzese l’italiano ha chiuso con uno score di 66 (-6) e si trova a soli cinque colpi da Romain Langasque, primo con un punteggio di 61 (-11). Tra gli altri azzurri, Edoardo Molinari 40esimo con 68 e Francesco Laporta 61esimo con 69 di punteggio. Più indietro Renato Paratore e Andrea Pavan, appaiati a 70 al 78esimo posto, così come Filippo Celi 163esimo con 76 di score. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Ottime notizie dalla Scozia per ilazzurro, con l’undicesima posizione momentanea di Guido. In terra scozzese l’italiano ha chiuso con uno score di 66 (-6) e si trova a soli cinque colpi da Romain Langasque,con un punteggio di 61 (-11). Tra gli altri azzurri, Edoardo Molinari 40esimo con 68 e Francesco Laporta 61esimo con 69 di punteggio. Più indietro Renato Paratore e Andrea Pavan, appaiati a 70 al 78esimo posto, così come Filippo Celi 163esimo con 76 di score. SportFace.

