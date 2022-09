Furioso botta e risposta tra Cassano e Renica | l’ex Napoli ora lo vuole portare in tribunale

(Di giovedì 29 settembre 2022) Diego Armando Maradona a“ha vinto il primo scudetto con degli scappati di casa in squadra. Il secondo era una squadra decente”. Sono le parole pronunciate da Antonio, ospite alla trasmissione Muschio Selvaggio condotta da Fedez e Luis Sal.calciatore barese ha sottolineato l’unicità del Pibe de Oro: “Ha fatto qualcosa di unico, è rimasto ae poteva andarsene a guadagnare altrove tutti i soldi che voleva. Può essere considerato una bandiera, oggi non sarebbe mai accaduto”.ha anche aggiunto: “Se tra 50 anni chiedi ai bambini chi è Maradona sapranno dirtelo. Invece se chiedo ai miei figli chi è Roberto Baggio o Cruijff non li conoscono”. “Insieme a Messi e Michael Jordan sarà per sempre una delle icone della storia dello sport”, ha assicurato. Quella frase sul primo ...

