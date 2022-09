Europa - Sempre più elettriche sono "made in China" (Di giovedì 29 settembre 2022) Le elettriche "made in China" continuano ad aumentare la loro penetrazione sul mercato automobilistico europeo. Secondo i dati di 27 Paesi elaborati dalla società di ricerche Jato Dynamics, ben il 20% di tutte le auto a batteria immatricolate ad agosto è stato prodotto in Cina, il secondo maggior Paese di origine dopo la Germania, arrivata al 28%. Seguono, a grande distanza, la Corea del Sud (8%) la Repubblica Ceca e la Francia (7%) la Spagna (6%), il Regno Unito (5%), l'Italia (4%) e altre nazioni (14%). Una crescita rapida. Il peso crescente delle produzioni cinesi - e anche tedesche - è dimostrato dai dati dei primi otto mesi dell'anno: la Germania ha una quota del 22%, la Cina del 19%, la Corea del Sud del 9%, la Repubblica Ceca del 7%, la Francia dell'8%, la Spagna del 7%, il Regno Unito del 4%, l'Italia del 5% e gli altri del ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 settembre 2022) Lein" continuano ad aumentare la loro penetrazione sul mercato automobilistico europeo. Secondo i dati di 27 Paesi elaborati dalla società di ricerche Jato Dynamics, ben il 20% di tutte le auto a batteria immatricolate ad agosto è stato prodotto in Cina, il secondo maggior Paese di origine dopo la Germania, arrivata al 28%. Seguono, a grande distanza, la Corea del Sud (8%) la Repubblica Ceca e la Francia (7%) la Spagna (6%), il Regno Unito (5%), l'Italia (4%) e altre nazioni (14%). Una crescita rapida. Il peso crescente delle produzioni cinesi - e anche tedesche - è dimostrato dai dati dei primi otto mesi dell'anno: la Germania ha una quota del 22%, la Cina del 19%, la Corea del Sud del 9%, la Repubblica Ceca del 7%, la Francia dell'8%, la Spagna del 7%, il Regno Unito del 4%, l'Italia del 5% e gli altri del ...

Ettore_Rosato : Alla farsa dei referendum di annessione alla #Russia fa bene l’#Europa a rispondere con durezza. Rifiuteremo sempr… - emmabonino : Domenica si vota per scegliere il futuro del nostro Paese. Ti chiedo di immaginare un’Italia libera. Spiega a tutti… - Piu_Europa : Migliaia di cittadine e cittadini, tra cui tanti giovanissimi, hanno cominciato a guardare a noi con speranza e con… - lauracesaretti1 : RT @mentecritica: Stante la situazione, l'attuale leadership russa non avrebbe più potuto utilizzare i gasdotti ns1 e ns2 per vendere gas a… - andrea_maf : @FedericoRampini @Corriere A tutti. Ai Russi per spingere la propaganda e mettere alle corde l'Europa per cui i suo… -