Elezioni in Brasile, Bolsonaro sprofonda nei sondaggi e denuncia già brogli elettorali (Di giovedì 29 settembre 2022) A tre giorni dalle Elezioni in Brasile, che si terranno domenica 2 ottobre, il presidente Jair Bolsonaro torna a denunciare il rischio di brogli. In una nota diffusa dal suo partito, e riportata dal New York Times, viene avanzato il sospetto che i dipendenti del governo «hanno l’assoluto potere di manipolare i risultati delle Elezioni senza lasciare nessuna traccia». Bolsonaro non è nuovo a dichiarazioni di questo genere. La scorsa settimana, aveva espresso dubbi sull’affidabilità delle urne elettroniche e aveva affermato di essere vittima di persecuzione da parte del Tribunale superiore elettorale. Bolsonaro, però, non ha mai portato nessuna prova a sostegno delle sue tesi. E, secondo diversi osservatori e testate internazionali, starebbe cercando di ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) A tre giorni dallein, che si terranno domenica 2 ottobre, il presidente Jairtorna are il rischio di. In una nota diffusa dal suo partito, e riportata dal New York Times, viene avanzato il sospetto che i dipendenti del governo «hanno l’assoluto potere di manipolare i risultati dellesenza lasciare nessuna traccia».non è nuovo a dichiarazioni di questo genere. La scorsa settimana, aveva espresso dubbi sull’affidabilità delle urne elettroniche e aveva affermato di essere vittima di persecuzione da parte del Tribunale superiore elettorale., però, non ha mai portato nessuna prova a sostegno delle sue tesi. E, secondo diversi osservatori e testate internazionali, starebbe cercando di ...

globalistIT : - aitaka93 : RT @liberobatt: E nel disinteresse generale, ecco le elezioni del Brasile (che però ci riguardano). Bolsonaro amico di Putin contro Lula u… - fabio_tringali : RT @liberobatt: E nel disinteresse generale, ecco le elezioni del Brasile (che però ci riguardano). Bolsonaro amico di Putin contro Lula u… - thebetostarr : @GiorgiaMeloni per favore commentate Bolsonaro e le elezioni in Brasile domenica prossima - AntenorePD : RT @lanf64: Per risollevarsi il #Brasile, deve togliersi di mezzo #Bolsonaro perché ha bisogno di #Lula che ha guidato il paese per due man… -