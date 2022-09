Conte torna alla Juventus? L’allenatore del Tottenham sbotta in conferenza stampa (Di giovedì 29 settembre 2022) L’avvio di stagione del Tottenham è stato di alto livello, il club inglese si candida ad un ruolo di primo piano in Premier e Champions League. Il tecnico Antonio Conte è stato protagonista di un grande lavoro, si conferma uno dei migliori nel suo ruolo. Il nome del tecnico italiano è circolato come possibile sostituto di Massimiliano Allegri, in crisi sulla panchina della Juventus. Il commento di Antonio Conte, in conferenza stampa, è stato durissimo. “È una roba incredibile. In questo periodo penso che sia una mancanza di rispetto nei confronti di Allegri e anche nei miei che lavoro al Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione e ho già risposto molte volte a questo tipo di domande: ho sempre detto che sono felice e mi sto godendo quest’esperienza qui. Abbiamo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 settembre 2022) L’avvio di stagione delè stato di alto livello, il club inglese si candida ad un ruolo di primo piano in Premier e Champions League. Il tecnico Antonioè stato protagonista di un grande lavoro, si conferma uno dei migliori nel suo ruolo. Il nome del tecnico italiano è circolato come possibile sostituto di Massimiliano Allegri, in crisi sulla panchina della. Il commento di Antonio, in, è stato durissimo. “È una roba incredibile. In questo periodo penso che sia una mancanza di rispetto nei confronti di Allegri e anche nei miei che lavoro al. Abbiamo appena iniziato la stagione e ho già risposto molte volte a questo tipo di domande: ho sempre detto che sono felice e mi sto godendo quest’esperienza qui. Abbiamo ...

