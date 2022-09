Atletico Madrid in pressing su Piqué, ma il difensore vuole restare al Barcellona (Di giovedì 29 settembre 2022) Gerard Piqué, colonna del Barcellona, in questo avvio di stagione appare poco considerato dal suo allenatore ed ex compagno nei tempi d’oro dei blaugrana, Xavi. Tanto che, secondo i rumors delle ultime ore, l’Atletico Madrid starebbe meditando l’ingaggio del 35enne a gennaio. Stando a quanto riporta Sport, però, Piqué non si lascerebbe andare alla tentazione di cercare da subito più spazio, puntando piuttosto a restare in Catalogna per provare a giocarsi le sue carte nel prosieguo della stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Gerard, colonna del, in questo avvio di stagione appare poco considerato dal suo allenatore ed ex compagno nei tempi d’oro dei blaugrana, Xavi. Tanto che, secondo i rumors delle ultime ore, l’starebbe meditando l’ingaggio del 35enne a gennaio. Stando a quanto riporta Sport, però,non si lascerebbe andare alla tentazione di cercare da subito più spazio, puntando piuttosto ain Catalogna per provare a giocarsi le sue carte nel prosieguo della stagione. SportFace.

