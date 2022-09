Ascolti Tv Analisi 28 settembre | Zingaretti ammansisce Pio e Amedeo Bene la Sciarelli e Cortellesi Petra su Sky La7 è rimasta accesa

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 29 settembre 2022)al top. Tg1 delle 20.00 a 5,2 milioni e 26,9%. Su Rai1 “Soliti Ignoti” 4,185 milioni e 19,9%. “Reazione a catena” 4,158 milioni e 26,6%. Su Canale 5 il Tg5 a 3,968 milioni e 20,2%, “Striscia la Notizia” a 3,966 milioni e 18,9%. La versione restaurata de Il Commissario Montalbano su Rai1, il debutto di Emigratis su Canale5 erano le pietanze principali nella griglia generalista mercoledì 28. In prime time su Rai2 sono andati in onda i telefilm, con Delitti in Paradiso, virtualmente alle prese con il film di Italia1, Trespass. Le altre offerte? Su Rete 4 èVeronica Gentili con Controcorrente Prima serata, mentre Rai3 ha proposto Federicae Chi l’ha visto?, mentre su La7 Aldo Cazzullo è tornato con Una giornata Particolare in versione Francescana. Le opzioni alternative? X Factor in ...