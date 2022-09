Amici 22 | Veronica Peparini svela tutto | perché Maria l' ha fatta fuori

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 29 settembre 2022) L'esperienza diadsi è conclusa dopo quasi dieci anni dal suo ingresso nel corpo docenti. La prima edizione che l'ha vista entrare come insegnante di ballo è stata quella del 2013. Un'avventura vissuta che non dimenticherà mai, ma la compagna di Andreas Muller non ha nascosto un certo dispiacere dal momento che è stata costretta a mettere un punto al suo percorso professionale in televisione. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo,hatoè stata. Si è detta sicura che dietro questa decisione non ci sia alcuna motivazione particolare. A spingere gli autori eDe Filippi a sostituirla con Emanuel Lo sarebbe stato un desiderio di ...