Ambra Angiolini, nuovo flirt con l'attore Francesco Scianna? La coppia paparazzata da "Diva e Donna" (Di giovedì 29 settembre 2022) Ambra Angiolini ha una nuova fiamma? Archiviata la relazione con Massimiliano Allegri, durata quattro anni e terminata – pare – per un tradimento di lui, sembra ci sia del tenero tra l'attrice e Francesco Scianna. Quarant'anni lui, quarantacinque lei, la coppia è stata immortalata dai paparazzi di Diva e Donna per le strade di Roma. Tra sguardi complici, amorevoli sorrisi e un intenso abbraccio, i presupposti per una storia d'amore ci sono tutti. "Fino ai 25 anni sono stato autolesionista in amore", ha raccontato Scianna, diventato famoso nel 2009 per il film Baarìa (regia di Giuseppe Tornatore), nel quale ha interpretato il protagonista maschile, Peppino Torrenuova.

