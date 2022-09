A quattro anni dal suicidio di Anthony Bourdain spuntano i messaggi di Asia Argento (Di giovedì 29 settembre 2022) E’ una biografia non autorizzata che rivela quelli che sarebbero i messaggi che Asia Argento avrebbe inviato al compagno, Anthony Bourdain, prima del suicidio. Sono sms che raccontano le ultime ore dello chef ma leggerli non può che sconvolgere, soprattutto Asia Argento, anche perché sono ormai passati quattro anni. Per lungo tempo abbiamo visto la sofferenza dell’attrice e regista, Asia ha parlato più volte del suo dolore, del rimorso ma non di certo di questi messaggi che non fanno altro, se sono reali, che procurare altra sofferenza. Lo chef si è tolto la vita l’8 giugno del 2018, era in Francia, impegnato con il suo lavoro, stava girando la serie Cucine segrete per la CNN, niente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 settembre 2022) E’ una biografia non autorizzata che rivela quelli che sarebbero icheavrebbe inviato al compagno,, prima del. Sono sms che raccontano le ultime ore dello chef ma leggerli non può che sconvolgere, soprattutto, anche perché sono ormai passati. Per lungo tempo abbiamo visto la sofferenza dell’attrice e regista,ha parlato più volte del suo dolore, del rimorso ma non di certo di questiche non fanno altro, se sono reali, che procurare altra sofferenza. Lo chef si è tolto la vita l’8 giugno del 2018, era in Francia, impegnato con il suo lavoro, stava girando la serie Cucine segrete per la CNN, niente ...

