Un posto al sole, spoiler: Jimmy ritrova Micaela e Niko perde la testa (Di mercoledì 28 settembre 2022) La vita di Niko Poggi sta per prendere una piega imprevista ad Un posto al sole, come rivelano gli spoiler. Il giovane avvocato, da qualche settimana, ha perso la moglie Susanna subito dopo averla appena sposata in ospedale. La ragazza non è sopravvissuta all'attentato di Lello Valsano che, per vendicarsi di Eugenio Nicotera, ha sparato contro Viola e la Picardi e la sua morte ha gettato Niko nella più cupa disperazione. Il giovane ha deciso di reagire a quel terribile dolore dedicandosi al figlioletto Jimmy, anch'egli provato dalla prematura scomparsa di Susanna, che considerava come una seconda madre. Per garantire serenità e stabilità al bambino, Niko ha deciso di intraprendere una dura battaglia legale contro Micaela, considerandola ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 28 settembre 2022) La vita diPoggi sta per prendere una piega imprevista ad Unal, come rivelano gli. Il giovane avvocato, da qualche settimana, ha perso la moglie Susanna subito dopo averla appena sposata in ospedale. La ragazza non è sopravvissuta all'attentato di Lello Valsano che, per vendicarsi di Eugenio Nicotera, ha sparato contro Viola e la Picardi e la sua morte ha gettatonella più cupa disperazione. Il giovane ha deciso di reagire a quel terribile dolore dedicandosi al figlioletto, anch'egli provato dalla prematura scomparsa di Susanna, che considerava come una seconda madre. Per garantire serenità e stabilità al bambino,ha deciso di intraprendere una dura battaglia legale contro, considerandola ...

trash_italiano : Un Posto al Sole e il figlio turbato - B4mByun : @FL0WERKIVE è come guardare una fiction italiana in cui una volta a settimana hai 2 episodi da mezz'ora. quelli da… - acidintheveins : ma basta guardare i telegiornali dio bestiaaa mettiti a guardare un posto al sole, che se succede qualcosa comunque niente puoi farci - Toynagual40 : RT @enzoben43: Quella degli ex renziani rimasti nel PD è la cronaca di una morte annunciata. Chi ha rinunziato a difendere le proprie idee… - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni La #trama di #domani, #29settembre -