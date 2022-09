Star Trek 4 cancellato dal calendario delle uscite Paramount dopo l'abbandono del regista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Star Trek 4 è stato rimosso dal calendario delle uscite Paramount dopo aver perso il regista di WandaVision Matt Shakman, che gli ha preferito il reboot di Fantastici Quattro della Marvel. Mentre la ricerca di un nuovo regista prosegue, Star Trek 4 è stato rimosso dal calendario delle uscite della Paramount. Il motivo sarebbe legato proprio all'assenza di un regista dopo che il regista di WandaVision Matt Shakman ha rinunciato per dirigere il reboot di Fantastici Quattro della Marvel. Star Trek 4, interpretato da Chris Pine nei panni del Capitano Kirk, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022)4 è stato rimosso dalaver perso ildi WandaVision Matt Shakman, che gli ha preferito il reboot di Fantastici Quattro della Marvel. Mentre la ricerca di un nuovoprosegue,4 è stato rimosso daldella. Il motivo sarebbe legato proprio all'assenza di unche ildi WandaVision Matt Shakman ha rinunciato per dirigere il reboot di Fantastici Quattro della Marvel.4, interpretato da Chris Pine nei panni del Capitano Kirk, ...

3cinematographe : Dopo aver perso il suo regista, Star Trek 4 ora si ritrova strappata la sua data di uscita. Vedremo mai un nuovo fi… - badtasteit : La Paramount rimuove Star Trek 4 dal calendario dei film in uscita - Fantascienzacom : Arriva una serie su Sette di Nove?: La terza e ultima stagione di Star Trek: Picard potrebbe non essere la fine di… - macdave75 : Ho visto l’episodio S01 | E05 di Star Trek: Strange New Worlds! #startrekstrangenewworlds - ManySkills1701 : Quattro passi con Star Trek: un nuovo programma radiofonico, tutto italiano. -