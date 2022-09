Smart #1 - Su strada con l' elettrica della svolta - VIDEO

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ufficialmente, si chiama#1. Per tutti, diventerà presto la numero 1. Nel senso di primo step, ché la gamma del nuovo corsoinsieme a Geely è ancora tutta da costruire. Il primo mattone è una Suv full electric a metà fra il segmento B e il C, di chiare aspirazioni premium. E non soltanto perché, dietro il progetto, c'è tanto di Mercedes. Basta osservare il listino per capirlo: i prezzi partono da 40.650 euro e raggiungono, nel casoversione Brabus bimotore, i 48.150 euro (per tutti, la messa suè esclusa). Gli ordini partono dal 18 ottobre, le prime consegne con l'anno nuovo. Dettagli e proporzioni. Dimenticate, quindi, tutto ciò che è stato il marchiofinora: l'attuale fortwo (da tempo soltanto) finirà il suo ciclo di ...

La prima di una generazione. La Smart #1 segna una svolta per il marchio nato tedesco e ora al 50% cinese grazie alla partnership con Geely. Diventata una crossover elettrica disponibile in due versio ...La smart #1 Brabus si avvicina al mondo delle elettriche americane, cui si è largamente ispirata per molti aspetti. Ecco com'è e come va ...