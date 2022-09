Serie A, Juventus, per l'estate si punta a Evan Ndicka (Di mercoledì 28 settembre 2022) Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la Juventus sta lavorando in ottica difensori centrali, specialmente pensando a coloro con il contratto in scadenza al 30 giugno 2023. Si era pensato per esempio a Grimaldo del ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, lasta lavorando in ottica difensori centrali, specialmente pensando a coloro con il contratto in scadenza al 30 giugno 2023. Si era pensato per esempio a Grimaldo del ...

Gazzetta_it : Juve, col Bologna via alla fase 2. Come cambia il centrocampo con Locatelli e Rabiot - sportface2016 : #Juventus, Curva Sud contro #Bonucci: 'Scene ridicole, non è mai stato un leader' - Gazzetta_it : Zakaria: 'Juve troppo bassa, quel gioco non faceva per me'. E anche De Ligt punge ancora - emerico777 : La partita del mio cuore. Io guardo questo 5 minuti video spesso che mi da la classe per stravincere. Baggio era un… - STnews365 : Serie A, Juventus, per l'estate si punta a Evan Ndicka. Bianconeri concentrati sulla difesa per il mercato di genna… -

Serie A, Juventus, per l'estate si punta a Evan Ndicka Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la Juventus sta lavorando in ottica difensori centrali, specialmente pensando a coloro con il contratto in scadenza al 30 giugno 2023. Si era pensato per esempio a Grimaldo del Benfica, che tuttavia sta ... Juve, complimenti a Vlahovic e Kostic per la vittoria in Nations League Il centravanti ha vinto il duello con Erling Haaland sfruttando un assist dell'ala classe 1992, tornando così al gol su azione che gli mancava dalla prima partita di Serie A contro il Sassuolo , ... Agnelli parla con Zhang, Juve e Inter pronte alla novità: tutta la verità sull’incontro Andrea Agnelli e Steven Zhang devono affrontare un bel problema. Di cosa si tratta e qual è la novità per i presidenti di Juve e Inter. Juventus, chi si rivede: una buona notizia per Allegri Buone notizie per Max Allegri, sempre alle prese con la crisi bianconera: gol e assist in Nazionale per un redivivo Dusan Vlahovic ... Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, lasta lavorando in ottica difensori centrali, specialmente pensando a coloro con il contratto in scadenza al 30 giugno 2023. Si era pensato per esempio a Grimaldo del Benfica, che tuttavia sta ...Il centravanti ha vinto il duello con Erling Haaland sfruttando un assist dell'ala classe 1992, tornando così al gol su azione che gli mancava dalla prima partita diA contro il Sassuolo , ...Andrea Agnelli e Steven Zhang devono affrontare un bel problema. Di cosa si tratta e qual è la novità per i presidenti di Juve e Inter.Buone notizie per Max Allegri, sempre alle prese con la crisi bianconera: gol e assist in Nazionale per un redivivo Dusan Vlahovic ...