Sallusti dice che c’è stato un complottone leghista, nel segreto delle urne, contro Salvini | VIDEO (Di mercoledì 28 settembre 2022) Trame oscure consumate nel favore delle tenebre del segreto delle urne elettorali. Il tutto per consumare e logorare la figura del segretario del partito. Ad ammiccare al complotto intestino contro Matteo Salvini è stato il diretto di Libero Quotidiano Alessandro Sallusti. Il giornalista ha parlato del deludente (e a tratti sorprendente) risultato della Lega in regioni come il Veneto, dove Fratelli d’Italia ha più che doppiato (nei numeri) il Carroccio. Sallusti sostiene che la Lega abbia complottato contro Salvini I numeri parlano chiaro: nella Regione che da tempo viene indicata come il fortino della Lega, quel porto sicuro in cui accumulare consensi, il primo partito è stato ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Trame oscure consumate nel favoretenebre delelettorali. Il tutto per consumare e logorare la figura del segretario del partito. Ad ammiccare al complotto intestinoMatteoil diretto di Libero Quotidiano Alessandro. Il giornalista ha parlato del deludente (e a tratti sorprendente) risultato della Lega in regioni come il Veneto, dove Fratelli d’Italia ha più che doppiato (nei numeri) il Carroccio.sostiene che la Lega abbia complottatoI numeri parlano chiaro: nella Regione che da tempo viene indicata come il fortino della Lega, quel porto sicuro in cui accumulare consensi, il primo partito è...

lucatelese : Sallusti lascia l’ariachetira, perché dice che la tassa sugli extraprofitti è un provvedimento “comunista”, e io gl… - Spooky_The_Tuff : RT @neXtquotidiano: #Sallusti dice che c’è stato un complottone leghista, nel segreto delle urne, contro #Salvini | VIDEO #lariachetirala… - neXtquotidiano : #Sallusti dice che c’è stato un complottone leghista, nel segreto delle urne, contro #Salvini | VIDEO… - Giannik23673621 : @petergomezblog @marattin Lavori x un giornale di partito. Ogni giorno in TV x dire quanto sono bravi i 5 stelle .… - LuisVelista11 : @alesallusti beh, se lo dice sallusti con due seguaci come borghi e belpietro, cosa si può opinare? secondo me: tre… -