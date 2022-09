Repubblica: il rosso del bilancio Inter è più negativo del previsto per le buonuscite di Vidal e Sanchez (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il bilancio dell’Inter per la stagione 2021-22 si chiude con perdite per 140 milioni, dunque 20 in più rispetto ai 120 previsti. La Repubblica scrive che è l’effetto delle buonuscite per Vidal e Sanchez. “Centoquaranta milioni di perdite. Peggio di quanto previsto a maggio, quindi, per effetto delle buonuscite pagate fra gli altri ad Arturo Vidal e Alexis Sanchez. È il dato forte del bilancio, relativo alla stagione 2021/22, che il consiglio di amministrazione dell’Inter si prepara ad approvare oggi”. Oggi Zhang dovrebbe annunciare l’immissione di capitale fresco nelle casse del club. Si cercano ancora compratori, ma dopo BC Partners nessuno ha fatto più una due diligence sui conti ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ildell’per la stagione 2021-22 si chiude con perdite per 140 milioni, dunque 20 in più rispetto ai 120 previsti. Lascrive che è l’effetto delleper. “Centoquaranta milioni di perdite. Peggio di quantoa maggio, quindi, per effetto dellepagate fra gli altri ad Arturoe Alexis. È il dato forte del, relativo alla stagione 2021/22, che il consiglio di amministrazione dell’si prepara ad approvare oggi”. Oggi Zhang dovrebbe annunciare l’immissione di capitale fresco nelle casse del club. Si cercano ancora compratori, ma dopo BC Partners nessuno ha fatto più una due diligence sui conti ...

