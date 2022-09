Qualcuno ha rapito tre scimpanzé per il riscatto (Di mercoledì 28 settembre 2022) È successo nella Repubblica Democratica del Congo, dove si teme che rapimenti simili diventino un nuovo fenomeno criminale Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 settembre 2022) È successo nella Repubblica Democratica del Congo, dove si teme che rapimenti simili diventino un nuovo fenomeno criminale

ilpost : In Congo qualcuno ha rapito tre scimpanzé e poi ha chiesto il riscatto - emmaswanstan : Lui che la consola seduto Lei con le mani in faccia e la testa in basso Maro mi hanno rapito Forse perché mi ha… - Klokkiatt62 : Scusate,qualcuno sa dirmi chi ha perso le elezioni?Da stanotte non sento altro che proclami di vittoria da tutti i… - il_guspa : Nottetempo qualcuno ha rapito figlia e l’ha sostituita con un’adolescente che tiene in ordine la camera. Chi chiamo? Mulder e Scully? - GwenCasini : Ma secondo voi Alex è stato rapito da qualcuno? #alexwyse -