Nuove rogne per la AEW | L’uragano Ian compromette la partenza di diversi talenti

(Di mercoledì 28 settembre 2022)Ian sta creandoscompensi nell stato della Florida. Milioni di abitanti tra Orlando, Tampa, Jacksonville e Tallahasse nelle ultime ore sono stati costretti ad evaquare le proprio abitazioni data la considerevole forza dell’agente atmosferico. Tantisia della AEW che della WWE risiedono in Florida e il viaggio verso Philadelphia potrebbe risulatare pericoloso. Come stanno le cose Tony Khan, Patron della federazione, con una nota ha fatto sapere ai suoiche la presenza a Dynamite e Rampage di questa settimana per coloro che risiedono in Florida è “facoltativa”. La card dello show AEW World Champion Jon Moxley vs. Juice Robinson in a World Title Eliminator Match Chris Jericho’s Championship Celebration Saraya speaks MJF speaks ROH World Heavyweight Champion ...

