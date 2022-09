Mosca ed il nucleare: per quanto allertati, Usa ed alleati ritengono molto difficile prevenire un attacco (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’intelligence Usa, insieme a quelle degli alleati, stanno aumentando gli sforzi per individuare qualsiasi mossa o comunicazione dei militari russi che possa segnalare un eventuale ordine da parte di Vladimir Putin per il ricorso a armi nucleari nel conflitto con l’Ucraina. Mosca ed il nucleare: “Qualsiasi indicazione che l’imprevedibile leader russo abbia deciso di scatenare l’impensabile, potrebbe arrivare troppo tardi” Ovviamente prevale la paura che “qualsiasi indicazione che l’imprevedibile leader russo abbia deciso di scatenare l’impensabile, in un disperato tentativo di riconquistare l’iniziativa o ricattare la comunità internazionale, potrebbe arrivare troppo tardi“. Tuttavia, per quanto possibile in questi casi, gli 007 internazionali (dalle semplici comunicazioni a quelle più sofisticate), continuano ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’intelligence Usa, insieme a quelle degli, stanno aumentando gli sforzi per individuare qualsiasi mossa o comunicazione dei militari russi che possa segnalare un eventuale ordine da parte di Vladimir Putin per il ricorso a armi nucleari nel conflitto con l’Ucraina.ed il: “Qualsiasi indicazione che l’imprevedibile leader russo abbia deciso di scatenare l’impensabile, potrebbe arrivare troppo tardi” Ovviamente prevale la paura che “qualsiasi indicazione che l’imprevedibile leader russo abbia deciso di scatenare l’impensabile, in un disperato tentativo di riconquistare l’iniziativa o ricattare la comunità internazionale, potrebbe arrivare troppo tardi“. Tuttavia, perpossibile in questi casi, gli 007 internazionali (dalle semplici comunicazioni a quelle più sofisticate), continuano ...

MediasetTgcom24 : Polonia: 'Se Mosca usa arma nucleare, risposta Nato sarà devastante' #Zelensky #putin #russia #ucraina… - ulaulaman : 'L'attacco nucleare russo è probabile solo nel caso in cui Putin tema per la sua sicurezza personale.' Dai comment… - italiaserait : Mosca ed il nucleare: per quanto allertati, Usa ed alleati ritengono molto difficile prevenire un attacco - AndreaNoril : @MediasetTgcom24 se Mosca dovesse usare 500 delle sue 1200 testate nucleari non ci sarebbe nessuna risposta ... se… - Ultron65 : RT @bordoni_russia: Medvedev specula sull' ipotesi ('puramente teorica', afferma), di uso di armi nucleari da parte di Mosca: 'I demagoghi… -