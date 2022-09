Modena. In arrivo Smart Life Festival per riflettere sulla società 5.0 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il capoluogo emiliano non è solo terra di Acetaie Aperte e Motor Valley, ma è una cittadina tradizionalmente aperta alla cultura nella sua più ampia accezione. Un luogo ricco di storia, di tradizione, di saperi antichi, che sa rimanere al passo con i tempi affrontando le sfide offerte dalle più svariate forme di innovazione. Sono questi i presupposti che fanno di Modena la location ideale per ospitare lo Smart Life Festival: la rassegna Festivaliera interamente dedicata alla cultura digitale. Quella che sta per aprire i battenti sarà la settima edizione, a cui gli organizzatori hanno deciso di assegnare come tema l’Umanesimo 5.0; sarà l’occasione per riflettere sui mutamenti della società contemporanea per via della pervasività del progresso tecnologico nelle vite di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il capoluogo emiliano non è solo terra di Acetaie Aperte e Motor Valley, ma è una cittadina tradizionalmente aperta alla cultura nella sua più ampia accezione. Un luogo ricco di storia, di tradizione, di saperi antichi, che sa rimanere al passo con i tempi affrontando le sfide offerte dalle più svariate forme di innovazione. Sono questi i presupposti che fanno dila location ideale per ospitare lo: la rassegnaiera interamente dedicata alla cultura digitale. Quella che sta per aprire i battenti sarà la settima edizione, a cui gli organizzatori hanno deciso di assegnare come tema l’Umanesimo 5.0; sarà l’occasione persui mutamenti dellacontemporanea per via della pervasività del progresso tecnologico nelle vite di ...

