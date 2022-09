“Lasci un vuoto immenso”: l’addio all’amato comico, colpito dal malore a Zelig (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’amato comico che per anni ha fatto parte del duo Fichi d’India è venuto a mancare il 28 settembre 2022, dopo una lunga malattia e a dare il triste annuncio è stato suo figlio Gianluca. La notizia è arrivata dal profilo Instagram, attraverso il quale è stato diffuso un messaggio di profondo dolore e affetto al tempo stesso. Bruno-Arena-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Bruno Arena ci ha Lasciati. Tutti i colleghi, gli amici e i fan in questo momento si stanno stringendo attorno alla famiglia dell’artista e al profondo dolore causato dalla terribile scomparsa dell’amato comico. Lo straziante addio all’amato comico de I Fichi d’India Il figlio dell’amato comico, Gianluca Arena sui social ha detto addio al suo papà attraverso queste parole: “Non ero pronto, ma tanto non ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’amatoche per anni ha fatto parte del duo Fichi d’India è venuto a mancare il 28 settembre 2022, dopo una lunga malattia e a dare il triste annuncio è stato suo figlio Gianluca. La notizia è arrivata dal profilo Instagram, attraverso il quale è stato diffuso un messaggio di profondo dolore e affetto al tempo stesso. Bruno-Arena-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Bruno Arena ci haati. Tutti i colleghi, gli amici e i fan in questo momento si stanno stringendo attorno alla famiglia dell’artista e al profondo dolore causato dalla terribile scomparsa dell’amato. Lo straziante addiode I Fichi d’India Il figlio dell’amato, Gianluca Arena sui social ha detto addio al suo papà attraverso queste parole: “Non ero pronto, ma tanto non ...

