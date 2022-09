In Iran il vento delle proteste soffia in modo nuovo (Di mercoledì 28 settembre 2022) A differenza degli ultimi anni, la contestazione attuale unisce le rivendicazioni di diverse classi sociali. E mette in dubbio un pilastro dell’identità religiosa e politica della Repubblica islamica. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 28 settembre 2022) A differenza degli ultimi anni, la contestazione attuale unisce le rivendicazioni di diverse classi sociali. E mette in dubbio un pilastro dell’identità religiosa e politica della Repubblica islamica. Leggi

Maurofabio31 : RT @HeavenVeraBi: @rulajebreal Chi semina vento raccoglie tempesta. Se non ti piace come stanno andando le cose in Italia puoi sempre pensa… - ennioidea : RT @HeavenVeraBi: @rulajebreal Chi semina vento raccoglie tempesta. Se non ti piace come stanno andando le cose in Italia puoi sempre pensa… - domenic18730486 : @GianniVernetti È una buona cosa! Ma quando c'è vento di rivoluzione, se così si può chiamare, ci sono sempre dietr… - Emilio65605342 : @SouadSbai Aspettavo una forte e partecipata prese di posizione delle associazioni islamiche a favore delle protes… - HeavenVeraBi : @rulajebreal Chi semina vento raccoglie tempesta. Se non ti piace come stanno andando le cose in Italia puoi sempre… -