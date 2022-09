(Di mercoledì 28 settembre 2022) Non finisce mai di stupire, intellettuale engagé e anima di sinistra del giornale di John Elkann. Il suo recente articolo (“La lunga strada che attende il Pd dopo il voto”, 27-9) merita una riflessione. Il testo dice di un atteggiamento diffuso tra molti intellettuali, e va analizzato per il suo significato generale: per essere, diciamo così, lapiù chiara deldei chierici. Insomma, da anni, sdraiato comodamente sull’amaca, spara sul populismo, i 5Stelle, Conte, e difende il Pd. Libero di farlo. Ci mrebbe. E libero dire quel che vuole. Tranne una cosa: stendere oggi, dopo la sconfitta dei dem, l’articolo che avrebbe dovutore anni fa, quando attaccava la genia dei populisti e lodava “le ...

ilfattoblog : Il Pd ha perso identità? Ora lo scrive anche Michele Serra: la testimonianza di un tradimento - EnricoSavasta : RT @ilfattoblog: 'Aveva l’occasione di dirle prima queste cose. E l’ha persa' dal blog di Angelo Cannatà #ElezioniPolitiche2022 https://… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Aveva l’occasione di dirle prima queste cose. E l’ha persa' dal blog di Angelo Cannatà #ElezioniPolitiche2022 https://… - ilfattoblog : 'Aveva l’occasione di dirle prima queste cose. E l’ha persa' dal blog di Angelo Cannatà #ElezioniPolitiche2022 - GiancarloCrespi : @masolinismo Disperata perché non può scrivere NON BINARY sulla carta d'identità??? Grazie a queste grandi battagli… -

Quotidiano di Sicilia

... in seguito alla quale si è trovato a reinventare la suanel mondo dei media con la ... nel 1996 vinse i titoli WBA e WBC sconfiggendo Frank Bruno e Bruce Seldon per ko! - Hala corona ...... oltretutto ex presidente della Regione, hail 'derby' del collegio Grosseto - Siena contro l'... ma un congresso in cui dobbiamo rimettere al centro la nostra proposta politica e l'del ... La ricerca dell’identità