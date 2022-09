I 3 assenti di Empoli-Milan (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la sconfitta contro il Napoli, il prossimo Empoli-Milan sarà occasione di riscatto per i rossoneri proprio come la scorsa stagione Empoli-Milan si giocherà sabato sera e Stefano Pioli avrà ben più di un problema nel mettere insieme l’undici di partenza. Ci sono un bel po’ di assenti di lunga degenza (Ibrahimovic, Florenzi e novità della pausa nazionali anche Maignan, per il quale si prevede uno stop di un mese). A completare il quadro c’è Theo Hernandez, mentre Rebic, Origi e Tonali fanno parte dei giocatori da valutare. sono quelli che l’anno scorso, iscrivendo il proprio nome nel tabellino dei marcatori, hanno permesso ai rossoneri di vincere 4-2 al Castellani e che non faranno parte della sfida. Fu quella una gara importante, che permise al Diavolo di chiudere il girone d’andata a 4 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la sconfitta contro il Napoli, il prossimosarà occasione di riscatto per i rossoneri proprio come la scorsa stagionesi giocherà sabato sera e Stefano Pioli avrà ben più di un problema nel mettere insieme l’undici di partenza. Ci sono un bel po’ didi lunga degenza (Ibrahimovic, Florenzi e novità della pausa nazionali anche Maignan, per il quale si prevede uno stop di un mese). A completare il quadro c’è Theo Hernandez, mentre Rebic, Origi e Tonali fanno parte dei giocatori da valutare. sono quelli che l’anno scorso, iscrivendo il proprio nome nel tabellino dei marcatori, hanno permesso ai rossoneri di vincere 4-2 al Castellani e che non faranno parte della sfida. Fu quella una gara importante, che permise al Diavolo di chiudere il girone d’andata a 4 ...

