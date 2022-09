GF Vip 7 | un Vippone ha bestemmiato? Il rumor fa il giro web | la verità

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Bestemmia per undel GF Vip 7? Nonostante il GF Vip 7 sia iniziato soltanto da pochi giorni, i Vipponi sembrerebbero essersi già messi in gioco. In poco più di una settimana infatti abbiamo assistito ad accese liti, alla nascita di amicizie e alleanze, e alle prime tensioni tra i concorrenti. Non sono mancate L'articolo proviene da Novella 2000.