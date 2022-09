GF VIP 7, chi è il preferito tra Antonella, Daniele, Edoardo, Giaele, Marco e Nikita: sondaggi e percentuali televoto (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il GF VIP ha riaperto la sua casa agli italiani da pochi giorni, eppure già iniziano a esserci le prime litigate, i primi feeling e le prime discussioni. Così, come non sono certo mancate le polemiche sulle nomination della scorsa settimana: i concorrenti pensavano di nominare il ‘collega’ da mandare a casa, invece il pubblico sarà chiamato a decidere il preferito. Che, quindi, resterà a Cinecittà, forse addirittura con un privilegio. Chi è al televoto al GF VIP Sono ben 6 i ‘vipponi’ finiti al televoto perché nominati dai concorrenti. Ci sono Nikita Pelizon, modella ed ex partecipante di Pechino Express, Antonella Fiordelisi, influencer e schermitrice che sta già mostrando a tutti il suo carattere forte e deciso, Marco Bellavia, noto conduttore che si sta avvicinando a Pamela Prati. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il GF VIP ha riaperto la sua casa agli italiani da pochi giorni, eppure già iniziano a esserci le prime litigate, i primi feeling e le prime discussioni. Così, come non sono certo mancate le polemiche sulle nomination della scorsa settimana: i concorrenti pensavano di nominare il ‘collega’ da mandare a casa, invece il pubblico sarà chiamato a decidere il. Che, quindi, resterà a Cinecittà, forse addirittura con un privilegio. Chi è alal GF VIP Sono ben 6 i ‘vipponi’ finiti alperché nominati dai concorrenti. Ci sonoPelizon, modella ed ex partecipante di Pechino Express,Fiordelisi, influencer e schermitrice che sta già mostrando a tutti il suo carattere forte e deciso,Bellavia, noto conduttore che si sta avvicinando a Pamela Prati. ...

LaVeritaWeb : Per Gelmini, Carfagna e Brunetta lo stesso destino toccato a Fini: cancellati. Invece il Cav torna a Palazzo Madama… - CorriereCitta : GF VIP 7, chi è il preferito tra Antonella, Daniele, Edoardo, #Giaele, #Marco e #Nikita: sondaggi e percentuali tel… - 361_magazine : Adriana Volpe intervistata da Chi svela perché ha deciso di non partecipare al Gf Vip 7 come concorrente e commenta… - IsaeChia : #GfVip 7, Sonia Bruganelli svela i suoi personaggi preferiti del cast (e chi proprio non sopporta!) Sorprese tra i… - francoorza : I vip contro la vittoria di Giorgia: ecco chi non ci sta -