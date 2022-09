Fandango tornerà presto in TV… la WWE e l’AEW tra le papabili destinazioni?

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Curtis Jonathan Hussey, precedentemente noto come, è stato uno dei talenti più sottovalutati durante la sua permanenza in WWE e NXT. Ora, ribattezzato Dirty Dango, è intenzionato a riportare il suo nome nel circuito principale del wrestling professionistico. Parlando al Café De René, a Dango è stato chiesto qualcosa sui suoi prossimi impegni. Dirty ha risposto cheinizierà a lavorare con una compagnia e che sarà in TV. Le sue parole “Inizieròcon una compagnia, credo nelle prossime due settimane, e non posso parlarne, ma dovrebbe andare tutto in televisione”. La risposta di Dango sembra un po’ vaga, ma lancia alcune ipotesi. Potrebbe ritornare in qualche modo alla WWE? O si tratterà di AEW? IMPACT? NJPW?. Nel frattempo, continua a lottare per la NWA, tra le altre promotion.