Esiste la versione contraffatta di un sacco di cose (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dall'abbigliamento all'elettronica, dalla componentistica per auto al pellet, è un mercato che tiene insieme varie attività illecite Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dall'abbigliamento all'elettronica, dalla componentistica per auto al pellet, è un mercato che tiene insieme varie attività illecite

ilpost : Esiste la versione contraffatta di un sacco di cose - Solitudinario : RT @anna_pensil: Considerando che siamo in evoluzione continua le persone dimenticano che probabilmente conoscono una versione di te che no… - xwiseheart : a quanto pare esiste una versione differente di stranger things che i Will haters guardano altrimenti non mi spiego - blunoneuncolore : RT @anna_pensil: Considerando che siamo in evoluzione continua le persone dimenticano che probabilmente conoscono una versione di te che no… - 1Aurora_83 : RT @_cionass: Ci pensate che esiste solo un jungkook e nessuna sua versione tascabile da avere sempre dietro è inconcepibile -