Emigratis, Montalbano o Lupin III? La tv del 28 settembre (Di mercoledì 28 settembre 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 28 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La forma dell’acqua”: un esponente politico di spicco viene trovato morto nella sua auto in una zona malfamata. Tutti gli indizi sembrano portare verso l’amante dell’uomo, ma Montalbano non riesce a convincersi e continua a cercare la verità. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Delitti in Paradiso”. L’episodio di stasera sarà intitolato “Sensi di colpa”: tre persone morte ed una in pericolo di vita a breve distanza di tempo tra di loro. I tre casi hanno in comune l’apparente aspetto di cadute accidentali in acqua, ma che cosa unisce le tre vittime? Su RaiTre alle 21.25 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli. Spazio all’attualità e alla politica su ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 28su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La forma dell’acqua”: un esponente politico di spicco viene trovato morto nella sua auto in una zona malfamata. Tutti gli indizi sembrano portare verso l’amante dell’uomo, manon riesce a convincersi e continua a cercare la verità. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Delitti in Paradiso”. L’episodio di stasera sarà intitolato “Sensi di colpa”: tre persone morte ed una in pericolo di vita a breve distanza di tempo tra di loro. I tre casi hanno in comune l’apparente aspetto di cadute accidentali in acqua, ma che cosa unisce le tre vittime? Su RaiTre alle 21.25 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli. Spazio all’attualità e alla politica su ...

