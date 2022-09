Ci sono tre Paesi che stanno testando (tra loro) i pagamenti internazionali con le proprie monete digitali (Di mercoledì 28 settembre 2022) In attesa che la Banca Centrale Europea, come annunciato oltre un anno fa, completi gli studi di fattibilità sull’euro digitale, altri Paesi (che non hanno una valuta unica internazionale) hanno iniziato a compiere i primi passi per arrivare alla meta finale: utilizzare la moneta digitale (quella “coniata” dalle singole banche centrali) per snellire le procedure sui pagamenti transfrontalieri e le commesse da versare – al culmine di accordi – all’estero. Questa mattina l’annuncio ufficiale è arrivato dalla Svezia che, in collaborazione con Israele e Norvegia hanno avviato la fase di test per verificare, concretamente, le funzionalità di questa innovazione. LEGGI ANCHE > Tra qualche anno l’euro potrebbe diventare anche digitale Il progetto, che rappresenta la fase di sperimentazione per comprendere i pro e i contro, inizierà nei prossimi giorni e i ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 settembre 2022) In attesa che la Banca Centrale Europea, come annunciato oltre un anno fa, completi gli studi di fattibilità sull’euro digitale, altri(che non hanno una valuta unica internazionale) hanno iniziato a compiere i primi passi per arrivare alla meta finale: utilizzare la moneta digitale (quella “coniata” dalle singole banche centrali) per snellire le procedure suitransfrontalieri e le commesse da versare – al culmine di accordi – all’estero. Questa mattina l’annuncio ufficiale è arrivato dalla Svezia che, in collaborazione con Israele e Norvegia hanno avviato la fase di test per verificare, concretamente, le funzionalità di questa innovazione. LEGGI ANCHE > Tra qualche anno l’euro potrebbe diventare anche digitale Il progetto, che rappresenta la fase di sperimentazione per comprendere i pro e i contro, inizierà nei prossimi giorni e i ...

