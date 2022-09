Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna ad arbitrare in Serie A (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sarà la dottoressa Maria Sole Ferrieri Caputi ad arbitrare Sassuolo-Salernitana, in programma alle ore 15 di domenica 2 ottobre. Sì perché Ferrieri Caputi, che sarà la prima direttrice di gara donna della Serie A, è laureata sia in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Pisa che in Sociologia all’Università di Firenze. Non c’è solo la passione arbitrale e per il calcio nella vita della 31enne toscana che entrerà il 2 ottobre nella storia del calcio. È nata a Livorno il 20 novembre 1990 e attualmente, oltre a svolgere il ruolo di ricercatrice universitaria, ha un impiego a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro. Ha esordito tra i professionisti nel novembre del 2015, quando venne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sarà la dottoressaadSassuolo-Salernitana, in programma alle ore 15 di domenica 2 ottobre. Sì perché, che sarà ladirettrice di garadellaA, è laureata sia in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Pisa che in Sociologia all’Università di Firenze. Non c’è solo la passione arbitrale e per il calcio nella vita della 31enne toscana che entrerà il 2 ottobre nella storia del calcio. È nata a Livorno il 20 novembre 1990 e attualmente, oltre a svolgere il ruolo di ricercatrice universitaria, ha un impiego a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro. Ha esordito tra i professionisti nel novembre del 2015, quando venne ...

