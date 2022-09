sportli26181512 : Cessione Sampdoria, Di Silvio risponde a Tedeschi: 'Sei surreale. La cosa ridicola...': Continua a svilupparsi a ti… - NapoliFCNews : Calciomercato Napoli, Petagna in uscita: piace ad un club di Serie A #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - Lucaucce : #Cessione #Sampdoria, #Tedeschi: #DiSilvio? Vorrei essere smentito... #AlThani - clubdoria46 : #Cessione #Sampdoria, #Tedeschi: #DiSilvio? Vorrei essere smentito... #AlThani - SampNews24 : #Sampdoria, #DiSilvio attacca #Tedeschi: «Sei surreale. Io non ho mai fatto una televendita» -

Le parole di Corrado Tedeschi sulladella: "Potrebbe veramente essere appetibile per un investitore" Corrado Tedeschi, collegato in diretta con Unica Calcio Monza, ha fatto una lunghissima disamina sul momento della ...Commenta per primo Uno dei giocatori che sembravano destinati a lasciare lain estate era sicuramente Mehdi Leris . Il centrocampista pareva chiuso in blucerchiato, ... A evitare la...Corrado Tedeschi ha sollevato qualche dubbio sulla trattativa condotta da Khalid Faleh Al-Thani per l’acquisto della Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal conduttore televisivo e noto tifoso ...Corrado Tedeschi, collegato in diretta con Unica Calcio Monza, ha fatto una lunghissima disamina sul momento della Sampdoria e sulla cessione. Le sue parole. SCEICCO – «Il giorno che vedrò dei ...