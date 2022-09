Pall_Gonfiato : #Cassano duro: “In allenamento dicevano che ero scarso. Mi ero rotto i c***ni, stavo per lasciare” - sportli26181512 : Napoli, Renica duro su Cassano: 'Scudetto con gli scappati di casa? Il tuo cervello è scappato!': Le dichiarazioni… - serieAnews_com : #Cassano duro su #CristianoRonaldo: 'Ormai fa panchina anche allo United, deve smettere!' Le parole ?? - napolipiucom : Cassano: 'Scudetto Napoli con scappati di casa', Renica risponde a muso duro #CalcioNapoli #Cassano #Maradona… -

'Maradona a Napoli ha vinto il primo scudetto con gli scappati di casa' , queste le parole di. Alessandro Renica , per sei stagioni con la maglia azzurra e protagonista della vittoria di ...Antonio"Lite con Totti Durò 4 anni"/ "Colpa dei soldi a 'C'è posta per te'" Cristiano Iovino, parla la sorella: ' Non gli fa piacere essere indicato come rovina famiglie ' Nel corso dell'...Duro comunicato del Movimento di via Monte Boglia, che parla di un accanimento di Berset verso il Ticino e chiede interventi decisi al Governo ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...