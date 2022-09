Aborto libero e sicuro: le donne italiane in piazza per rivendicare il diritto all’autodeterminazione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Aborto sicuro. Anzi, “Aborto sicuro?”. O, ancora, “Aborto, sicura?”. Perché in Italia, oggi, 28 settembre, in occasione della giornata internazionale dell’Aborto sicuro, è più che mai lecito chiedersi se interrompere volontariamente la gravidanza sia una procedura sicura, tutelata oltre che dalla forma – in questo caso una legge, la famosa 194 del 1978 – anche nella pratica. E poi, ancora, noi donne, siamo certe di voler ricorrere alla procedura, proprio in questo momento storico in cui i nostri diritti riproduttivi sembrano – o sono? – messi in discussione, non solo all’estero ma anche in Italia? Sì, lo siamo. Ora più che mai è fondamentale far valere le richieste, le libertà, le scelte delle donne. Perché prima di noi c’è chi ha ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 28 settembre 2022). Anzi, “?”. O, ancora, “, sicura?”. Perché in Italia, oggi, 28 settembre, in occasione della giornata internazionale dell’, è più che mai lecito chiedersi se interrompere volontariamente la gravidanza sia una procedura sicura, tutelata oltre che dalla forma – in questo caso una legge, la famosa 194 del 1978 – anche nella pratica. E poi, ancora, noi, siamo certe di voler ricorrere alla procedura, proprio in questo momento storico in cui i nostri diritti riproduttivi sembrano – o sono? – messi in discussione, non solo all’estero ma anche in Italia? Sì, lo siamo. Ora più che mai è fondamentale far valere le richieste, le libertà, le scelte delle. Perché prima di noi c’è chi ha ...

repubblica : Giornata mondiale per l'aborto libero e sicuro, oggi le donne scendono in piazza contro la Destra [di Maria Novella… - Vivaldi4love : RT @piuttostomale: domani è la giornata internazionale per l'aborto libero, vogliamo molto di più nella 194, vogliamo avere il diritto all'… - arthirsty : RT @piuttostomale: domani è la giornata internazionale per l'aborto libero, vogliamo molto di più nella 194, vogliamo avere il diritto all'… - EsseGi567 : RT @dreamingtom_: oggi 28 settembre è la giornata mondiale per l’aborto sicuro e libero diffondete il più possibile ???? - YUNGBLUDWHXRE : RT @piuttostomale: domani è la giornata internazionale per l'aborto libero, vogliamo molto di più nella 194, vogliamo avere il diritto all'… -