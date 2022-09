A che ora inizia Emigratis – La resa dei conti: l’orario della messa in onda su Canale 5 (Di mercoledì 28 settembre 2022) A che ora inizia Emigratis – La resa dei conti, lo show di Pio e Amedeo in onda su Canale 5? Lo show andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,40. Ogni puntata avrà una durata di circa 3 ore (chiusura prevista intorno alle 00,35). In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima mercoledì 28 settembre 2022; la quarta e ultima mercoledì 19 ottobre 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 28 settembre 2022, ore 21,40 Seconda puntata: mercoledì 5 ottobre 2022, ore 21,40 Terza puntata: mercoledì 12 ottobre 2022, ore 21,40 Quarta puntata: mercoledì 19 ottobre 2022, ore 21,40 Quali sono gli ospiti di Emigratis – La resa dei ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 settembre 2022) A che ora– Ladei, lo show di Pio e Amedeo insu5? Lo show andrà inil mercoledì sera alle ore 21,40. Ogni puntata avrà una durata di circa 3 ore (chiusura prevista intorno alle 00,35). In tutto andranno inquattro puntate: la prima mercoledì 28 settembre 2022; la quarta e ultima mercoledì 19 ottobre 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 28 settembre 2022, ore 21,40 Secpuntata: mercoledì 5 ottobre 2022, ore 21,40 Terza puntata: mercoledì 12 ottobre 2022, ore 21,40 Quarta puntata: mercoledì 19 ottobre 2022, ore 21,40 Quali sono gli ospiti di– Ladei ...

matteosalvinimi : Grazie ai 2 milioni e mezzo di italiani che hanno scelto la Lega. Ora al lavoro per dare un governo forte e stabile… - DantiNicola : È ufficiale: l'Italia con #Draghi ha raggiunto tutti i 45 obiettivi previsti dal #PNRR e l'@EU_Commission ha dato v… - ladyonorato : Che le perdite non fossero dovute a un incidente si era capito. - unsaidemily12 : @lonelily_ mio dio che poi ora sarà proprio più comfort - StefanoCollett7 : @Virus1979C caro penta scemo...io non ho idea in quale città tu viva...ma quello che posso dire fin d'ora è che si… -