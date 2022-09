Ultime Notizie – Ucraina-Russia | Medvedev | “Uso armi nucleari se necessario | non è bluff”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 27 settembre 2022) ”Questo non è un”. La”ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà”. Lo ha dichiarato l’ex presidente e primo ministro russo Dmitry, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della. ”Lautilizzeràse essa o i suoi alleati verranno attaccati utilizzando talio se vi sarà una minaccia per l’esistenza della”, ha aggiunto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione