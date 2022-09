Ucraina, le ultime news in diretta. Ultimo giorno di referendum in Donbass - Esteri - quotidiano.net (Di martedì 27 settembre 2022) Putin: 'Salveremo la popolazione di quei territori'. L'Ue: illegali, sanzioneremo gli organizzatori. Medvedev: la Russia ha il diritto di usare ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Putin: 'Salveremo la popolazione di quei territori'. L'Ue: illegali, sanzioneremo gli organizzatori. Medvedev: la Russia ha il diritto di usare ...

sole24ore : ?? «Questo non è un bluff. La #Russia ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà necessario». Lo ha dichia… - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Nelle ultime 24 ore, i bombardamenti russi hanno provocato la morte di 11 civili ucraini e il ferimento di altr… - carolagardini : RT @sole24ore: ?? «Questo non è un bluff. La #Russia ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà necessario». Lo ha dichiarato l’ex… - Kalmha : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Nelle ultime 24 ore, i bombardamenti russi hanno provocato la morte di 11 civili ucraini e il ferimento di altr… -