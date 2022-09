Tina Cipolla è una “Bulla” | l’accusa arriva dalla casa del GF VIP

(Di martedì 27 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un duro attacco controridirettamentedel GF Vip 7 dove un concorrente si è scagliato contro la nota opinionista di Uomini e Donne: ecco che cosa è stato detto. Le discussioni e gli attacchi nelladel GF Vip non si riferiscono solo ai concorrenti in gioco, ma spesso e

Fortementein.com

Musica live con The BrilliantLinetti's. Punto di Ristoro La Vesca IMPERIA 10.00 - 20.00 . ... convegno per parlare di olio con la partecipazione di Pino, esperto globale di mercati, ......Caterina Busà Giuseppe Calafiore Alessandra Caminiti Francesco Cannata Liana Caruso Enzo...Maimone Esterina (detta Ester) Mangano Paolo Mondello Giuseppe Pennizzotto Consolata (detta, ... Il pubblico di UeD piange Tina Cipollari. Nulla avrà più senso senza di lei Un duro attacco contro Tina Cipollari arriva direttamente dalla casa del GF Vip 7 dove un concorrente si è scagliato contro l'opinionista.Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, 27 settembre, sono arrivati in studio anche i due tronisti uomini, Federico Nicotera e Federico Dainese. Seduti ...