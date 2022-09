**Spazio: sostegno Draghi a candidatura Italia per Einstein Telescope** (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Dal governo Italiano pieno sostegno alla candidatura del sito di Sos Enattos, in Sardegna, come sede del futuro telescopio di onde gravitazionali 'Einstein Telescope' in Italia. Lo ha confermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in una lettera indirizzata al presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), Antonio Zoccoli. I due Paesi ad oggi candidati ad ospitare la sede di ET sono Italia e Paesi Bassi. Nel nostro Paese, il progetto Einstein Telescope ha raccolto l'interesse e la disponibilità della Regione Sardegna, che si è impegnata a sostenerne la realizzazione con 350 milioni di euro, mentre il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale supporterà l'infrastruttura di ricerca attraverso le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Dal governono pienoalladel sito di Sos Enattos, in Sardegna, come sede del futuro telescopio di onde gravitazionali 'Telescope' in. Lo ha confermato il presidente del Consiglio, Mario, in una lettera indirizzata al presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), Antonio Zoccoli. I due Paesi ad oggi candidati ad ospitare la sede di ET sonoe Paesi Bassi. Nel nostro Paese, il progettoTelescope ha raccolto l'interesse e la disponibilità della Regione Sardegna, che si è impegnata a sostenerne la realizzazione con 350 milioni di euro, mentre il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale supporterà l'infrastruttura di ricerca attraverso le ...

gaga_inside : @MaP39008118 @slythxrprongs Leggo il suo programma 'sostegno alla natalità' non lascia spazio alle interpretazioni.… - ServiziAlLavoro : Lo Spazio ai Giovani! - Comune di Rho ... giovani con fragilità, progetti di sostegno allo studio e di politiche at… - RezdoraLayla : @borghi_claudio Voi avete pagato lo scotto del sostegno a Draghi. E per le parole ed i comportamenti di alcuni vost… - _ForeverBb : RT @m_dazzi: @fdragoni La Lega arriverà alla resa dei conti, aver dato spazio alle decisioni di Fedriga, Zaia e Giorgetti in tema di covid… - pier2856 : RT @m_dazzi: @fdragoni La Lega arriverà alla resa dei conti, aver dato spazio alle decisioni di Fedriga, Zaia e Giorgetti in tema di covid… -