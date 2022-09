Serie A | Maldini e il futuro di Leao | “Capisce che la strada nei prossimi anni deve essere quella del Milan”

Luxgraph : Milan, super avvio di stagione per Giroud. E Maldini pensa al rinnovo - ArmandaGelsomin : RT @sportface2016: #Milan, #Maldini: 'Vedo i giocatori come miei figli. #Pioli leader nato, #Ibrahimovic tornerà a giocare' - matheuzs011 : @SerieA_BR @DoentesPFutebol @MeuTimao @FlaDaNacao_ @RedutosCelestes @OfficialASRoma @sscnapoli_br @Inter_br… - edicolasportiva : Zanetti, Maldini & Batistuta: quanto conta avere un dirigente bandiera - Gazzetta_it : Zanetti, Maldini & Batistuta: quanto conta avere un dirigente bandiera -

Luca Bianchin in diretta su TV PlayNessuno in casa Milan, da Stefano Pioli a Paolo, ha intenzione di fare a meno del talento purissimo di Leao, eletto miglior calciatore della passataA ...E così, tra i mille temi e i mille pensieri del Festival di Trento, ci ha pensato anche Batistuta a far parlare di sé, rilanciando un tema importante e di grande presa. Senza mezzi termini, senza giri ...Per il bomber francese sono già cinque le reti messe a segno in rossonero. Con la sua Francia ha segnato e fornito un assist nella gara contro l'Austria in Nations League ...Rafael Leao piace proprio a tutti e, nonostante le parole di Paolo Maldini, dal Portogallo giungono voci di un'offerta da 100 milioni ...