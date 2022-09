Orrore a Pomezia | cercano di avvelenare 4 cuccioli col liquido radiatore FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 settembre 2022) Li volevano uccidere, ‘sbarazzarsi’ di loro. E per questo avevano tentato di avvelenarli con il. Fortunatamente, però, il folle piano non è stato portato a termine e le guardie zoofile Anzio- Le Aquile sono intervenute: hanno salvato un cucciolo e sono alla ricerca degli altri, che rischiano di essere uccisi. Questa mattina, infatti, gli operatori, dopo una segnalazione arrivata via mail, che parlava di due cani adulti simil pastore maremmano e di quattro, sono intervenuti sul posto, in una struttura fatiscente e abbandonata, che si trova in via di Valle Caia. E hanno salvato uno degli animali. Il pane ‘avvelenato’ Una volta sul posto gli operatori si sono trovati di fronte i due cani adulti. Dei, invece, nessuna traccia. E il pensiero è stato dei peggiori: i cagnolini non c’erano, ...