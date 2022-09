Onu,6 mila civili uccisi in Ucraina dall'inizio della guerra (Di martedì 27 settembre 2022) "Ad oggi, abbiamo documentato che 5.996 civili sono morti e 8.848 sono rimasti feriti" dall'inizio del conflitto in Ucraina. "Tra i morti ci sono 382 bambini. Questi numeri riflettono singoli ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) "Ad oggi, abbiamo documentato che 5.996sono morti e 8.848 sono rimasti feriti"del conflitto in. "Tra i morti ci sono 382 bambini. Questi numeri riflettono singoli ...

iconanews : Onu,6 mila civili uccisi in Ucraina dall'inizio della guerra - mila_lavi : RT @mneumatron: Sede dell'#ONU. Tutti pazientemente in coda in attesa del proprio turno per poter stringere la mano al russo #Lavrov. L'iso… - rada_maja : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ????????Putin mobilita 300 mila riservisti e minaccia l’uso con l’arma nucleare. Biden all’ONU: “Sconsidera… - TV2000it : RT @TV2000it: ????????#Ucraina, richiamo 300 mila #riservisti scatena proteste a #Mosca #22settembre #UkraineWar #RussiaUkraineWar #Nuclear #… - vinmorgante : RT @TV2000it: ????????#Ucraina, richiamo 300 mila #riservisti scatena proteste a #Mosca #22settembre #UkraineWar #RussiaUkraineWar #Nuclear #… -