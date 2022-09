NFL 2022/2023, week 3: cadono i Giants, nel MNF passano i Cowboys (Di martedì 27 settembre 2022) Nel ‘Monday Night Football’ cadono per la prima volta i New York Giants, che quindi lasciano i soli Dolphins e Eagles imbattuti nella stagione NFL 2022/2023 dopo tre giornate di regular season. Al MetLife Stadium sono i Dallas Cowboys a vincere con il punteggio di 23-16 nonostante l’assenza del loro QB titolare Dak Prescott, ormai fuori sin dalla prima settimana a causa di un infortunio alla mano. RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA week 4 Ma Cooper Rush si sta dimostrando un’alternativa di tutto rispetto, come dimostra il bel lancio per la splendida ricezione ad una mano di CeeDee Lamb che ha regalato il sorpasso ai Cowboys ad otto minuti dal termine. Un match in cui si è corso molto, quasi 200 le yards combinate tra i due RB di Dallas Ezekiel Elliott e Tony Pollard, ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Nel ‘Monday Night Football’per la prima volta i New York, che quindi lasciano i soli Dolphins e Eagles imbattuti nella stagione NFLdopo tre giornate di regular season. Al MetLife Stadium sono i Dallasa vincere con il punteggio di 23-16 nonostante l’assenza del loro QB titolare Dak Prescott, ormai fuori sin dalla prima settimana a causa di un infortunio alla mano. RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA4 Ma Cooper Rush si sta dimostrando un’alternativa di tutto rispetto, come dimostra il bel lancio per la splendida ricezione ad una mano di CeeDee Lamb che ha regalato il sorpasso aiad otto minuti dal termine. Un match in cui si è corso molto, quasi 200 le yards combinate tra i due RB di Dallas Ezekiel Elliott e Tony Pollard, ...

