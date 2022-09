Muore a 23 anni per un virus misterioso, era entrata in ospedale con febbre alta: il decesso in meno di un mese (Di martedì 27 settembre 2022) Morta a 23 anni per un virus misterioso in meno di un mese. È il tragico destino di Elena Spironello , una ragazza 'solare, sempre sorridente e con il desiderio innato di aiutare chi le viveva attorno'... Leggi su leggo (Di martedì 27 settembre 2022) Morta a 23per unindi un. È il tragico destino di Elena Spironello , una ragazza 'solare, sempre sorridente e con il desiderio innato di aiutare chi le viveva attorno'...

caritas_milano : Bimbo migrante muore di sete a due anni La madre affida il corpo al mare Le immagini sono drammatiche.Non le mostr… - Teresatherry0 : RT @MagicOblivion: Muore a 14 anni il piccolo Giosuè dopo un malore improvviso: disposta l’autopsia - Nutizieri : Bologna, muore in moto un ragazzo di 21 anni - Efisio31251859 : RT @ImolaOggi: Ragazzo di 19 anni muore dopo un malore: indagati 12 medici - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Muore a 23 anni per un virus misterioso, era entrata in ospedale con febbre alta: il decesso in meno di un mese https:/… -