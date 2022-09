Meloni: nella prima giornata dopo la vittoria anche una telefonata con Draghi (Di martedì 27 settembre 2022) nella giornata divisa tra la famiglia e il lavoro per le prossime scadenze dopo la vittoria elettorale, Giorgia Meloni ha anche avuto una telefonata con Mario Draghi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 settembre 2022)divisa tra la famiglia e il lavoro per le prossime scadenzelaelettorale, Giorgiahaavuto unacon MarioL'articolo proviene da Firenze Post.

LaVeritaWeb : Al Colle e a Bruxelles non va giù l’idea della Meloni premier. I gufi confidano nella rimonta di Conte al Sud: una… - raffaellapaita : “Toti ha preferito stare nella destra con Meloni e Salvini. Ma io penso che un moderato NON possa stare con i sovra… - oggisettimanale : Nella notte, @tvboy ha realizzato un’opera che ritrae un bacio (armato) tra #Salvini e #Meloni (sotto lo sguardo di… - LadyStark33 : RT @LaZanzaraR24: Cruciani: 'Volevo solo vedere le facce dei sinistri schiumare di rabbia, per una volta nella vita ce l'ho fatta'. @giucru… - achene_paolo : RT @HoaraBorselli: Per mesi a sentirci ripetere che c’è un vetro di cristallo da dover rompere. Le donne non riescono a raggiungere ruoli… -