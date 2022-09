Maltempo: nubifragio nell'Oristanese, strade allagate (Di martedì 27 settembre 2022) Un nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio su Terralba, nell'Oristanese. Per oltre trenta minuti sulla zona si è abbattuta incessantemente la pioggia che ha creato, come già accaduto pochi giorni ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) Unsi è abbattuto questo pomeriggio su Terralba,. Per oltre trenta minuti sulla zona si è abbattuta incessantemente la pioggia che ha creato, come già accaduto pochi giorni ...

vigilidelfuoco : #Maltempo #Marche, proseguono le operazioni di ricerca degli ultimi due dispersi per il nubifragio di giovedì scors… - CorriereAlbaBra : CANALE - Ammonta a 7.500 euro la conta delle conseguenze sui soli alberi e spazi verdi recate dal nubifragio nel 28… - elenaruggeri2 : RT @fulgur_semper: 'M5s penalizzato dal nubifragio di Napoli...'. Vuol dire che a quelli impossibilitati, per maltempo, di votare, verrà as… - fulgur_semper : 'M5s penalizzato dal nubifragio di Napoli...'. Vuol dire che a quelli impossibilitati, per maltempo, di votare, ver… - OmarNews24 : PROBLEMI PER IL MALTEMPO A FORGARIA NEL FRIULI. LA FOTO CRONACA -

Il gruppo di opposizione rappresentando le istanze dei cittadini e delle attività commerciali interessate da quest'ultimo nubifragio, si interrogano su quali sarebbero state le conseguenze qualora le ...

A Canale un censimento degli alberi rivela le piante comunali da abbattere

CANALE - Ammonta a 7.500 euro la conta delle conseguenze sui soli alberi e spazi verdi recate dal nubifragio nel 28 giugno scorso. Il maltempo e le folate di vento avevano determinato seri danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato. In particolare erano state segnalate, anche a seguito di ...

Maltempo in Sicilia, tromba d'aria marina al largo di Punta Raisi

Maltempo in Sicilia, una tromba d'aria marina si è generata al largo di Punta Raisi a poca distanza dall'aeroporto. Prosegue implacabile il maltempo in Sicilia. La situazione è preoccupante nell'isola ...