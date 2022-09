L’ottava giornata prima dell’Europa: Inter-Roma finirà 0-0… (Di martedì 27 settembre 2022) Inter-Roma sarà uno dei match chiave delL’ottava giornata di Serie A, gustoso antipasto di quel che saranno le sfide europee Sarà uno snodo importante quello che Inzaghi e i suoi ragazzi vivranno tra campionato e coppa nei prossimi giorni: Inter-Roma e poi tre giorni dopo Inter-Barcellona. Ci si gioca molto, soprattutto in Europa, arrivarci con un successo contro l’ex Mourinho rappresenterebbe una grande carica. C’è un precedente che risale a un lontano passato nel quale i nerazzurri giocarono di sabato proprio per preparare meglio l’impegno di Coppa dei Campioni. All’epoca non era usuale derogare dal calendario abituale, strutturato su partite in contemporanea, tutte rigorosamente da giocarsi alla domenica pomeriggio. L’eccezione era rappresentata proprio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022)sarà uno dei match chiave deldi Serie A, gustoso antipasto di quel che saranno le sfide europee Sarà uno snodo importante quello che Inzaghi e i suoi ragazzi vivranno tra campionato e coppa nei prossimi giorni:e poi tre giorni dopo-Barcellona. Ci si gioca molto, soprattutto in Europa, arrivarci con un successo contro l’ex Mourinho rappresenterebbe una grande carica. C’è un precedente che risale a un lontano passato nel quale i nerazzurri giocarono di sabato proprio per preparare meglio l’impegno di Coppa dei Campioni. All’epoca non era usuale derogare dal calendario abituale, strutturato su partite in contemporanea, tutte rigorosamente da giocarsi alla domenica pomeriggio. L’eccezione era rappresentata proprio ...

sportli26181512 : Verso Empoli-Milan, l'ultimo precedente fu deciso da Pierre Kalulu: Siamo entrati nella settimana dell'ottava giorn… - sportli26181512 : Empoli-Milan, dalle 16 sarà possibile acquistare i biglietti per la sfida del Castellani: Empoli Football Club info… - diavolisempre : RT @EmpoliFC: Dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 26 settembre, saranno in vendita i tagliandi per #EmpoliMilan, gara valida per l’ottava giorn… - EmpoliFC : Dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 26 settembre, saranno in vendita i tagliandi per #EmpoliMilan, gara valida per l’ot… - mikyagresta : Ottava giornata di #SerieA: sarà Ambrosiana-Roma l'anticipo di sabato alle 18:00. #elezioni2022 #ElezioniPolitiche22 -