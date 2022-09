Lasciò la moglie per la profuga ucraina accolta in casa: la storia è finita, tra alcol e coltellate (Di martedì 27 settembre 2022) Chi l'avrebbe mai detto? Contro ogni previsione è già finita la storia d' amore fra la guardia giurata inglese Tony Garnett e la 22enne Sofiia Karkadym, profuga ucraina in fuga dalla guerra che nel ... Leggi su leggo (Di martedì 27 settembre 2022) Chi l'avrebbe mai detto? Contro ogni previsione è giàlad' amore fra la guardia giurata inglese Tony Garnett e la 22enne Sofiia Karkadym,in fuga dalla guerra che nel ...

LA STORIA - Tony, 30 anni, è una guardia giurata di Bradford, in Inghilterra. Era sposato da dieci anni con Lorna, 28, da cui aveva avuto due figli. Una famiglia apparentemente felice, fino a quando ...