La prima missione di difesa planetaria è diventata realtà, deviata la traiettoria di un asteroide con una sonda spaziale (Di martedì 27 settembre 2022) La prima missione di difesa planetaria è diventata realtà, anche se di fatto era una esercitazione per il futuro. Per testare la nostra capacità, se fosse necessario, di deviare un oggetto cosmico diretto verso la Terra. E così la notte scorsa la sonda spaziale Dart della Nasa si è scontrata intenzionalmente contro l'asteroide Dimorphos per alterarne la traiettoria. Il Double Asteroid Redirection Test (Dart) è stata infatti la prima missione a tentare di allontanare un oggetto pericoloso per mezzo di un esperimento diretto, secondo quanto ha spiegato il direttore della missione spaziale Thomas Zurbuchen. La Nasa ha trasmesso in live streaming ...

